От имени женщин Азербайджанской общины нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики группа вынужденных переселенцев (100 человек) направили письмо президенту Франции Франсуа Олланду, президенту Национальной ассамблеи Франции Клоду Бартолону и председателю Сената Франции Жерару Ларше в связи с визитом президента Армении Сержа Саргсяна во Францию, сообщили Trend в Азербайджанской общине нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики.

В письме говорится, что несмотря на четыре резолюции СБ ООН, призывающие освободить международно признанные территории Азербайджана, Армения все еще держит их под оккупацией.

Более 750000 азербайджанцев были насильно изгнаны вооруженными силами Армении, с находящихся под оккупацией Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов.

В письме также подчеркивается, что Европейский суд по правам человека также подтверждает грубое нарушение прав азербайджанских вынужденных переселенцев в результате оккупации со стороны Армении Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов.

«Мы просим вас поддержать справедливость и обеспечение международного права, исторической справедливости и наших человеческих прав в исторической и родной земле в Нагорно-карабахском регионе нашей страны», — говорится в письме.

«Мы надеемся, что Франция, как ответственный член международного сообщества и сопредседатель Минской группы ОБСЕ еще более усилит свои объективные посреднические функции и повысит давление на президента Армении», — отмечается в письме.