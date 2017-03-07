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Ходорковский уйдет с поста руководителя «Открытой России»

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Федеральный совет движения «Открытая Россия» будет переизбран в апреле, но Михаил Ходорковский покинет пост его главы, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Открытой России».

Отмечается, что федеральный совет движения «Открытая Россия» будет переизбран на конференции 15-16 апреля 2017 года.

По словам исполнительного директора Тимура Валеева, Ходорковский, как и обещал, покинет пост председателя движения.

«На апрельской конференции будет избран новый председатель. Кандидаты в новый совет предложат свою программу развития движения, которая должна состоять не менее чем из шести пунктов, включая раздел фандрайзинга (привлечения средств для реализации различных проектов)», — добавили в «Открытой России».

По данным пресс-службы, кандидат в совет движения «Открытая Россия» должен или заручиться поддержкой регионального отделения, или собрать подписи у 20 членов движения.

Дата: 2017/03/07 22:47

Раздел: СНГ

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