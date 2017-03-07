Если вы пролистаете китайскую летопись «Тан-Шу», то увидите, что профессия выплавки стали, сам процесс и его пресс – это искусство, с самого начала принадлежащее тюркам, да-да, именно тюркам. Древний тюркский каган Ашина кормил находящиеся в его подчинении 500 семейств именно выплавкой стали.

Это происходило следующим образом: 7-8 семей, спасшихся от врагов, ютятся в пещере. Их спасает от неминуемой смерти и голода волчица. От этого поколения, вскормленного молоком волчицы, произошли 500 семей, которые подчинились хану Ашина. Кое-как они живут, изготавливая из стали мелкие поделки. Ашина интенсифицирует процесс выплавки стали. Он начинает производить мечи, щиты, наконечники стрел, затем переходит к производству военного снаряжения. В результате в скором времени он подчиняет себе окрестные народы, завоевывая титул кагана.

Эта легенда подтверждается и в Суре 18 «аль-Кяхф» Корана. В этой суре говорится о собаке (волке) по кличке Гытмыр, которая защищала сон «семерых юношей», а также о правителе по имени Зуль Карнейн, напоминавший Ашину. А эта строчка суры, можно сказать, одинакова с легендой «Тан-Шу»: Он сказал: «Подайте мне куски железа». Заполнив пространство между двумя склонами, он сказал: «Раздувайте!» Когда они стали красными, словно огонь, он сказал: «Принесите мне расплавленную медь, чтобы я вылил ее на него». ( Коран, сура 18/96, 97).

Зуль Карнейн таким образом создает для своего беспомощного народа высокие оборонительные укрепления. Он спасает дикие племена Гога и Магога и свою нацию от неизбежного захвата. Я знаю лишь одного правителя, главу государства в этом мире, который своими действиями повторил обе эти схожие легенды. Хочу вас поближе познакомить с этим совершенным, блистательным человеком.

***

Его любимое произведение – «Как закалялась сталь» Николая Островского. С детства он отличался от остальных телосложением и физическими показателями. Его натянутые мускулы словно вылиты из стали. Его любовь к выплавке стали началась с юности. С того момента, как он пришел в сталелитейную мастерскую в Темиртау по призыву комсомола, он больше не отходил от доменной печи. В этом цеху он освоил профессию «горновой доменной печи», «литье стали в мартеновских печах». Месяцами и годами он стоял перед доменными печами с длинной кочергой в руках. Он не отказался поехать в Украину для повышения своей квалификации.

Его зовут Нурсултан, а фамилия – Назарбаев. Он современный Ашина.

Знаете ли вы, кому в советское время платили самую высокую зарплату? Литейщикам. Особенно передовикам, которые обеспечивали страну этой стратегической продукцией, часами работая перед пылающей жаром доменной печью.

В свое время Нурсултан Назарбаев был одним из таких передовиков, а может даже самым главным на всем пространстве СССР.

***

Родившийся 6 июля 1940 года в селе Ушконыр Алматинской области Назарбаев Нурсултан Абишевич с первых дней подвергся тяжелым жизненным испытаниям.

Однако, с детства ему везет. Врожденная физическая сила позволяла ему сразу же ответить дуракам и глупцам. Одного железного кулака или удара головой Назарбаева было достаточно, чтобы распластать соперника. Как только он узнал, что в Караганде строится металлургический комбинат Темиртау и молодым металлургам там платят очень высокую зарплату, Нурсултан не сидит спокойно на месте. Он отправляется туда и начинает работать у доменной печи. Он оставляет себе лишь малую часть своей высокой зарплаты, а остальное отправляет своим любимым родителям – матери Альжан и отцу Абишу. Так как в то время можно было освоить профессию литейщика только в городе Днепродзержинск в Украине, Нурсултан решает попытать удачу там.

***

Нурсултана отправили в Днепроджержинск по линии комсомола и выделили маленькую каморку в общежитии для рабочих, в которой у него была скрипящая железная кровать, граненый стакан и влажные одеяло и подушка. На пыльном окне висела простая ситцевая занавеска.

Оказывается, украинские металлурги очень упрямы и шутливы. Они смотрели свысока на молодых кадров, показывали им свой упрямый характер. Один из таких силачей Николай Литошко несколько раз подшутил над Нурсултаном, но тот никак не отреагировал на его плоские шутки. В очередной раз, когда Николай снова пошутил, Нурсултан почернел от злости и нахмурил брови. Соперники решают разобраться на спортивной площадке. Нурсултану хватило и трех минут, что уложить Миколу на лопатки.

С тех пор их соперничество сменилось на взаимное уважение и дружбу народов. Литошко Микола и Нурсултан Назарбаев после разборки пожали друг другу руки и стали не разлей вода. Микола поделился с Нурсултаном своим опытом работы с доменными и мартеновскими печами и больше не задевал его.

Когда в 1959 году профсоюз СССР начал социалистическое соревнование между работниками доменных печей, Нурсултан понимает, что нельзя упускать этот шанс. Соревнование закончилось открытием первой доменной печи в Темиртау, Нурсултан получает ордена и медали.

Пусть вам не кажется легкостью часами стоять перед доменными и мартеновскими печами, выплавляя сталь, надевая для защиты глаз черные очки. Таких специалистов-литейщиков, которые получали высокую зарплату, доходящую до 7-8 тысяч рублей, в СССР можно было пересчитать по пальцам. Государство заботилось о них, их фотографии размещали на досках почета на входе фабрик, а также на первых страницах ежедневных столичных газет, таких как «Правда» и «Известия». Назарбаев был одним из них, а может даже был самым известным на бескрайнем советском пространстве.

***

Огонь в доменной или мартеновской печи должен подниматься по определенной шкале и не должен опускаться и погаснуть. Если печь погаснет, произойдет авария, ты отвечаешь за это головой.

Хотя жизнь и подвергала Назарбаева таким испытаниям, но она подарила ему и семейное счастье. Расскажу вам немного об этом.

***

В тот день работа не вязалась с самого утра, Назарбаев был тревожен и обеспокоен.

Неожиданно в цеху возникла суета и оживление. Стало известно, что при разливе стали по формам из печи произошла авария. Формы треснули, а раскаленная сталь разлилась по цеху.

Многие тогда стояли в стороне и смотрели, как Назарбаев в одиночку справляется с аварией перед печью. Девушка по имени Сара не смогла спокойно смотреть на это и при первой возможности она протянула руку помощи Нурсултану, вытерла ему пот со оба и подала стакан воды…

И хотя в пылающем огне трудно было рассмотреть красивое личико этой девушки, но 25-летний Назарбаев, повернувшись назад, все же смог это сделать. Он решил, что если выживет после этой аварии, то посвятит оставшуюся жизнь этой губительнице сердец. Через 4-5 минут сталь остывает, а в сердцах этих двух вспыхивают искры любви. Нурсултан наконец бросает длинную кочергу и прислоняет спину к холодной стене. Впервые погрузившись в глубокие мечты о своем будущем, он засыпает стоя…

Через некоторое время после аварии в кафе для рабочих проходит маленькая комсомольская свадьба. Нурсултан в черном костюме сыграл на казахской домбре песню «Адай». Сара танцевала в белом платье.

***

После свадьбы Нурсултан окончил на отлично Карагандинский политехнический институт и получил приглашение на работу в партии. Он стремительно поднимался по карьерной лестнице и в скором времени завоевывает доверие Динмухамеда Кунаева – тогдашнего главы Казахстана.

Тогда на металлургическом комбинате Темиртау работало 30 тысяч работников. Не каждый партократ мог работать главой партии в таком большом коллективе. Если вы хотите узнать о дальнейших событиях, то пролистайте произведение Назарбаева «Стальной профиль Казахстана». Это произведение, повествующее о всех тонкостях металлургии, полностью отвечает требованиям современной коммерции. После этой книги читатель может стать менеджером по отливанию стали и начать этот процесс в любой точке мира.

***

Информация об успехах в производстве доходит до Москвы. Кремль доверяет Назарбаеву управление республикой, а затем в последние дни перестройки хочет превратить СССР в СНГ и доверить руководство Назарбаеву. Однако Ельцин испугался и предотвратил это. Когда он оставил СССР и превратил СНГ в марионеточную структуру, то увидел перед собой суровое лицо Назарбаева. Он объяснил Назарбаеву, что тут не тюркско-славянский союз.

Но время будто само начало воплощать в жизнь эту евразийскую модель Назарбаева. После известного инцидента с самолетом Назарбаев помирил Путина и Эрдогана и не спешит отпускать процесс на волю судьбы. Как раньше он управлял доменной печью, так и сейчас управляет этим процессом. Он знает, что скоро вокруг него соберутся многие. Пусть всегда защищающий интересы Азербайджана Назарбаев не ощущает себя одиноким. Этот аксакал тюркского мира достоин звания кагана.

Долгий путь к каганату всегда начинается с качественного производства стали.

Хамид Херисчи.