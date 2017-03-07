Сегодня в Суде по особо тяжким преступлением под председательством главного судьи Махмуда Агаларова состоялось первое слушание дела мошенницы Ирады Джафаровой, очень хорошо известной многим жителям ул. Советской: сначала как «юрист», затем как «маклер». И. Джафарова обобрала людей на сумму более чем 450 тысяч манатов. Мошенница обещала людям по очень выгодной цене устроить покупку квартир, якобы «находящихся под арестом за неуплату кредита». Затем она расселила свои жертвы по квартирам, которые представляла, как «арестованные объекты» (квартиры же эти, как выяснилось позже, принадлежали другим людям, сдававшим свои объекты в аренду). И. Джафарова, войдя в преступный сговор с маклерами, находила именно те квартиры, хозяева которых чаще всего не проживали в Баку. Постепенно выманив у людей все деньги, И. Джафарова исчезла.

Сегодняшний процесс должен был начаться в 12.00, но по каким-то одному судье (и еще бессменному адвокату И. Джафаровой – Ж. Багировой, много лет покрывающей грязные делишки мошенницы) причинам время процесса было изменено на 14.30.

О том, что суд над Джафаровой состоится, я узнала несколько дней назад, и, честно говоря, была рада, ведь уже больше года вереница обманутых И. Джафаровой людей терпеливо обивала пороги полицейских ведомств, прокуратур, МВД и прочих структур, отвечающих за закон и порядок в стране, но добиться чего либо так и не смогла.

Я встречалась с этими людьми, и они рассказывали о том, как попались на удочку ловкой мошенницы, вошедшей в историю криминального мира Баку как Ирка-Золотая-Ручка.

Итак, кто же такая эта И. Джафарова, которую сегодня мне наконец-то «посчастливилось» увидеть на скамье подсудимых?

Биография аферистки весьма интересна: И.Джафарова (1958 г.р. в девичестве Гусейнова) коренная жительница пос. Сураханы (Амираджаны). Свою преступную деятельность начала в лихие 90-е, породившие массу криминальной нечисти. Работала на флотилии в должности младшего мичмана. Она умудрилась продать родительскую квартиру (без ведома родителей) и «кинуть» на крупные суммы своих братьев, после чего укатила с сожителем в прифронтовую зону военных действий (10 км от линии фронта), за что получила книжечку «ветерана Карабахской войны».

Дальше – больше. Погорев как-то на очередном квартирном «кидалове», И. Джафарова попала в тюрьму, где отсидела несколько лет. Но выйдя оттуда, снова занялась аферами, ибо красиво жить не запретишь, хочется всего, а взять негде. И однажды нарвалась на серьезные неприятности, а именно на выстрел, который мог бы стать роковым, и не писала бы я сегодня эту статью, и люди, которые пришли сегодня в зал суда, остались бы при своих деньгах. Но рука стрелявшего дрогнула, и пуля раздробила Джафаровой челюсть. Стрелявший в Джафарову сдался полиции и отсидел за свой выстрел 7 лет.

Многие жалобщики (а их набрались десятки) упоминали также о некоей гадалке Мамедовой Егяне, которая являлась так называемой «сламщицей» (напарницей, прим. авт.) И. Джафаровой. По слухам эта самая гадалка наворовала столько денег, что умудрилась приобрести долю в каменном карьере.

Наверняка, все, кто сейчас читает эту статью, задаются тем же вопросом, что и все мы: почему И. Джафарова столько лет проворачивала свои грязные делишки и при этом жила припеваючи? Те, кто знал ее лично и довольно близко (и в последствии пострадал от ее же рук) рассказывали о совершенно немыслимом для «безработной» образе жизни: огромные счета в ресторанах, поедание ложками черной икры, ежедневная плата аренды фешенебельных машин, покупка золотых украшений, поездки и прочие блага, которые может предоставить нам жизнь — правда, за очень большие деньги.

В ходе своего журналистского расследования я побывала практически во всех местах, где И. Джафарова снимала квартиры: вселялась ночью и уезжала под покровом ночи (а из некоторых квартир так и не оплатив арендной платы).

А вот и показания некоторых людей, которые стали жертвами афёр Ирки-Золотой-Ручки

Чижов Михаил, инвалид 1-й группы, бывший работник флотилии, уволился в 1999 году:

— Ирада Джафарова обратилась ко мне за помощью, жалуясь на то, что у нее заболел ребенок. Ей нужны были деньги (8 тысяч манатов). Я сказал, что помогу, так как мы все же вместе работали. Но добавил, что сумму дам не просто так, а только в том случае, если процесс дачи в долг будет заверен нотариально. Что и было сделано. Мы пришли в нотариус, я отсчитал ей требуемую в присутствии официального лица. Я говорил Ираде, что мне нужен залог под выданную мною сумму. И она дала мне техпаспорт и документы на машину. После оказалось, что данная машина находилась в качестве залога в банке. Ирада отдала мне всего лишь 100 манатов. И после пропала: на мои звонки не отвечала, либо попросту смеялась в трубку. Несколько лет назад мы встретились у ст.м. «Нариманов». Ирада приехала на шикарной белой иномарке, между нами состоялся очень неприятный разговор. После чего я развернулся и ушел, но далеко отходить не стал: сел в скверике напротив и начал наблюдать, что же будет дальше. А дальше было вот что: машина, на которой приехала И. Джафарова, стояла еще час. Позже пришел какой-то мужчина, протер машину, открыл ее сел и уехал. И вот тут-то я окончательно убедился, что меня просто-напросто грубо развели. Я подал в Сураханский суд, судья вынес решение: 7900 манатов с Ирады Джафаровой взыскать. Но она исчезла в неизвестном направлении. Исполнительно подал на нее в розыск по линии МВД. Через 2 года И. Джафарову нашел еще один обманутый ею человек, который тоже подал на нее в суд. Но в суде ее адвокат Ж. Багирова апеллировала справкой о том что И. Джафарова осталась без работы и соответственно, она не платежеспособна. Как видите, на ее деле поставлен крест. А позже узнал, что таких же обманутых как и я – десятки человек.

Сабина Алекперова так же рассказала, что в 2014-м году она вместе с женщинами, которым И. Джафарова так же была должна крупные суммы денег, неожиданно нагрянула в очередную съемную квартиру, в которой проживала аферистка. Увидев женщин, И. Джафарова разорвала на себе одежду, расцарапала лицо и заявила, что сейчас же звонит в полицию с заявлением о нападении (обычный прием среднестатистического афериста, прим. авт.). В тот день людям ничего не удалось добиться.

Таирова Севда Агакеримкызы:

— Я приходила в дом Ирады у качестве врача, лечила ее внука. И вот однажды зашел разговор о том, что друг моего сына хотел бы устроиться на работу в ГАИ. Ирада сказала, что может это устроить, но потребуется сумма в размере 10 тысяч. Я передала ее слова родителям друга моего сына. Люди влезли в долги, но необходимую сумму набрали и передали для Ирады через меня. Я не брала с нее никаких расписок. Позже она заявила, что осталось поставить пару подписей под соответствующими документами, но это будет стоить еще 1000 манатов. Эту сумму тоже нашли и отдали Ираде. Шло время, но никакой работы в ГАИ этот парень не получил. Ирада постоянно находила отговорки: то у начальника в ГАИ кто-то «умер», то «он в отпуске», то «в командировке», «то в больнице». Мне было стыдно перед моими знакомыми, и я сказала Ираде: не нужны нам уже никакие должности в ГАИ. Просто потому верни обратно деньги, тем более, что люди уже начали требовать у меня. Общий долг Ирады этой семье составлял 11 тысяч. Прошло 4 года, но за это время она вернула всего лишь 1700 манатов, да и то — кусками. В первое время Ирада оправдывалась тем, раздала эти 11 тысяч манатов в ГАИ, и те, кто брал у нее эти деньги, скрываются. В Амираджанах нашу семью знают как людей порядочных, но сегодня из-за этого злосчастного долга мы нажили себе неприятности. Понятно, что во всем случившемся есть и моя вина. Я поступила неправильно. А у друга моего сына, чьи родители передали деньги для Ирады, вообще начались серьезные проблемы со здоровьем – на нервной почве.

Самым интересным в этой криминальной истории является странное, я бы даже отметила, халатное попустительство системы нашего судопроизводства и пассивность правоохранительных органов. На И. Джафарову много раз были открыты уголовные дела, а так же поданы заявления в суд. Но она почему-то до недавнего времени спокойно (и совершенно безнаказанно) занималась своей преступной деятельностью – до того самого момента, пока данное дело не приобрело широкую огласку, благодаря публикации, размещенной в СМИ.

30 марта 2016 года И. Джафарова была задержана сотрудниками Ясамальского РУП.

Через пару дней задержали и её напарницу Егяну, которую впоследствии приговорили к 10 годам «неба в клеточку», а И.Джафарова до сегодняшнего дня находилась в КПЗ.

Тем не менее, обманутые люди до сих пор не верят в то, что И. Джафарова будет справедливо осуждена за свои преступные действия, и понесет заслуженное наказание. Понять обманутых граждан можно: все дело в том, что мошенница и аферистка И. Джафарова бравировала высокими связями и слишком часто повторяла одну и ту же фразу: «Я КУПИЛА ПОЛИЦИЮ, АДВОКАТА И ПРАВОСУДИЕ. А потому буду гулять и дальше и жить так же как и жила».

Стоит отметить, что когда И. Джафарову упекли в КПЗ, она оказалась в состоянии «блестящей» изоляции: дочь (которую мамочка так же кинула с квартирой) отказалась ей помогать, а давокат Ж. Багирова, которая много лет (и за хорошие деньги покрывала Ирку-Золотую-Ручку) бесплатно работать не привыкла. Впав в отчаяние, И. Джафарова пыталась повеситься в камере на собственной водолазке, но ее вытащили из петли. Решение совершить суицид отрезвляющее повлияло на родственников И. Джафаровой, которые сразу же нашли средства, чтобы оплатить услуги Ж. Багировой и заодно улучшить условия пребывания своей криминальной родственницы в КПЗ.

Это заметили все, кто собрался сегодня в зале суда: накрашенная, с дорогим мелированием, в полушубке и добротной обуви, И. Джафарова была доставлена на скамью подсудимых. И вела себя крайне самоуверенно, улыбалась, переговаривалась и перемигивалась с Ж.Багировой. И еще нагло заявляла, что «она ни в чем не виновата, и что ее оговорили». Первое слушание, которого обманутые люди ждали больше года, продлилось всего 15 минут, и было перенесено на 17 марта – по причине того, что «подследственная не имела возможности ознакомиться с судебным иском, с составом обвинения». По протоколу И. Джафаровой предоставляется для ознакомления неделя. Но в таком случае у меня вопрос: И. Джафарова сидела в КПЗ год, и ей НИ РАЗУ НЕ ОБЪЯСНИЛИ, В ЧЕМ ЕЕ ОБВИНЯЮТ?

Люди, пришедшие сегодня в зал суда, имеют недюжие проблемы со здоровьем по вине И. Джафаровой, и потому такая абсурдная причина переноса даты слушаний была воспринята с возмущением.

По мнению людей, судебный процесс затягивается специально, потому что у родственников И. Джафаровой «зашевелились» деньги.

— Вице-президент Региональных футбольных федераций Машаллах Ахмедов за хищение в размере 120 тысяч манатов был арестован в зале суда и посажен на 8 лет за решетку, — возмущались люди. – И. Джафарова ограбила людей на несколько миллионов манатов! Ей должны дать пожизненное, только такое решение суда мы будет считать справедливым.

Редакция сайта Minval.az будет регулярно оповещать читателей о продвижении судебного процесса над Иркой-Золотой-Ручкой.

Яна Мадатова