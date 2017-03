«Восемь лет [пока Обама занимал пост президента США] Россия „ездила” по президенту Обаме, становясь все сильнее и сильнее, захватила Крым и увеличила число ракет. Слабак!» — написал Трамп.

For eight years Russia «ran over» President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 марта 2017 г.