Следователи Краснодарского края выясняют обстоятельства двойного убийства, совершенного в многоэтажном жилом доме в Армавире. Там были обнаружены тела мужчин с огнестрельными ранениями.

Сообщение о преступлении поступило от жильцов дома по улице Ленина. Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативных служб обнаружили в лифте одного из подъездов два трупа. Личности погибших устанавливаются. По информации источника «Интерфакса», один из убитых, предположительно, проживал в доме, где совершено преступление.

Еще один источник в правоохранительных органах края уточнил, что погибшие занимались торговлей: приобретали различные товары в Москве и продавали на территории Краснодарского края. По предварительным данным, накануне оба мужчины собирались отправиться в Москву за новой партией товара.

«Есть предположение, что у торговцев при себе могла быть крупная сумма денег. Неизвестный подкараулил их ранним утром и расстрелял в голову из неустановленного оружия при выходе из лифта», — сказал источник.

По данным РИА «Новости», погибшими, предположительно, оказались граждане Азербайджана. Они на большую сумму закупали товар в Москве и других крупных городах России, привозили его в Армавир, где передавали предпринимателям. Бизнесмены, в свою очередь, передавали мужчинам деньги за товар, пояснил источник агентства в правоохранительных органах.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю информацию об убийстве подтвердили. «По факту убийства двух человек в городе Армавире по улице Ленина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух человек»). Погибшие — мужчины, у обоих — огнестрельные ранения головы. Личность одного установлена, другого — устанавливается», — сказал представитель СК РФ.