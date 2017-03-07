Директор крымской школы поселка Краснокаменка в Феодосии сорвала футбольный матч дворовых команд, посчитав его несанкционированным митингом. Как сообщает «Дождь», один из участников матча Вячеслав Чабан выложил на YouTube видео разговора с директором на футбольном поле.

Как написал один из участников матча на своей странице «ВКонтакте», директор школы вместе с участковым прервали дворовый матч на школьном стадионе, объяснили это тем, что подростки проводят «несанкционированный террористический митинг», который не был согласован с администрацией Феодосии.

По словам участника матча, в городе не проводится никаких массовых мероприятий для молодежи, поэтому они решили самостоятельно организовать соревнования по футболу между дворовыми командами.

Глава администрации Феодосии Станислав Крысин заявил, что считает действия директора неправильными.

Руководитель феодосийского отдела образования Надежда Алексеенко объяснила ситуацию тем, что директора школы никто не предупредил об организованной игре, поэтому директор первым делом и обратилась в МВД.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудник полиции прибыл на стадион после сообщения о несанкционированном спортивном мероприятии, но не препятствовал проведению футбольного матча.