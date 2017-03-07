«Азербайджан сталкивается с еще одной угрозой и вызовом — террором»

Как сообщает АПА, об этом во время своего выступления в Дипломатической академии МИД России заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр отметил, что террор это общая беда: «Происходящее на достаточно близко расположенном к Азербайджану Ближнем Востоке постоянно находится в центре внимания нашей страны. Азербайджан активно работает со своими ведущими партнерами в этом направлении. Борьбу с терроризмом Азербайджан считает приоритетной сферой сотрудничества с ЕС, США и Россией. Во время обсуждений с Россией этот вопрос всегда стоит в повестке. Соответствующие структуры наших стран находятся в постоянном контакте».