Британская королева Елизавета II прокатилась на пони по берегу Темзы в городе Виндзор. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание The Daily Telegraph.

В понедельник, 6 марта, 90-летнюю королеву заметили верхом на вороном пони возле Виндзорского замка. Ее сопровождал главный конюх замка Терри Пендри, едущий следом на другой лошадке.