«У Азербайджана свое видение отношений с ЕС – это отношения стратегического партнерства».

Как сообщает АПА, об этом во время выступления в Дипломатической академии МИД России заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Мы приступили к определению уровня стратегического партнерства между Азербайджаном и ЕС», — отметил он.

Коснувшись отношений Азербайджана и США, Э.Мамедъяров заявил, что Вашингтон – сложный партнер для дискуссии: «Он не всегда слышит тебя. Но при этом наши отношения достаточно устойчивые. Это совместная работа по Афганистану. Партнерские отношения с США у нас развиваются достаточно успешно. Однако, как и Россию в сфере прав человека, США нас критикуют, но таковы правила игры».