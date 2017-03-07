Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что чиновники страны не умеют общаться с женщинами, ему постоянно приходится их этому учить. Об этом в среду, 7 марта, он сказал на приуроченной к Международному женскому дню встрече в администрации главы государства, передает Lenta.ru.

«Если она красивая, говори ей, что она умная. Если она не очень выглядит, говори красивая. Если ни то, ни другое не подходит, скажи: «Как ты похудела!» Правильно? Вот я все время их учу, не умеют обращаться», — посоветовал Назарбаев.

В июне 2016-го Назарбаев допустил возможность избрания на высший пост республики женщины. «Вполне может быть. Тем более что есть такие подготовленные», — заявил он.

У Назарбаева три дочери. Старшая Дарига возглавляет комитет сената по международным делам, обороне и безопасности. В прошлом она занимала должность заместителя премьер-министра, руководила рядом общественных организаций. Средняя дочь — Динара — руководит Национальным фондом образования имени Нурсултана Назарбаева. Младшая — Алия — замужем за бизнесменом Данияром Хасеновым, является председателем совета директоров строительной фирмы.