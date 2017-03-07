В центре внимания СМИ — обострение ситуации на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном. Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе выгодна, прежде всего, Кремлю, заявил «Апострофу» российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. По его мнению, в интересах Путина, спровоцировав конфликт, ввести войска на линию разграничения и выступить затем в роли «миротворца». Это также позволит ему контролировать Грузию. Еще одна из целей Кремля держать Запад в состоянии постоянной озабоченности и напоминать, что без него вообще ни одна проблема мировой политики не может быть решена.

Обострение в Нагорном Карабахе выглядит довольно странно. В силу чисто военных обстоятельств, ни Азербайджан, ни Армения не заинтересованы в эскалации военных действий.

Армения занимает идеальную оборонительную позицию. Собственно, для этого она и оккупировала еще около шести районов Азербайджана, помимо территории Нагорного Карабаха, чтобы иметь непреодолимую линию обороны, гарантирующую безопасность НК. Поэтому Азербайджану при любой подготовке, при всем том увеличении вооружений, в последнее время закупленных у России, эту линию прорвать очень трудно. Но и армянам выходить за нее куда-то дальше тоже абсолютно бессмысленно с военной точки зрения, потому что их военно-политическая задача обезопасить территорию Нагорного Карабаха и на дальнейшую экспансию они не претендуют. В военном отношении сложилась патовая ситуация.

Между тем, сотни людей, по информации различных СМИ, там уже погибли. Так что нужно искать какую-то третью сторону, в чьих интересах, может быть, подобное разжигание конфликта.

Российские СМИ подсказывают, что это Турция, которая, чтобы нагадить «Великой, встающей с колен, России», подтолкнула Азербайджан открыть еще один фронт против Армении. А Армения, как известно, является союзником России, значит, фронт открыт также и против России. Но с трудом верится, что Азербайджан так легко поведется на такие рискованные авантюры ради каких-то амбиций Эрдогана.

Мне все-таки кажется, что в этой эскалации более заинтересована Москва. Владимир Путин как величайший миротворец УЖЕ предложил свои услуги для установления мира в этом регионе. Вон он в Украине миротворит, и в Сирии миротворит, так почему бы ему не помиротворить еще и на Южном Кавказе? Тем более, это миротворство позволит ему вполне открыто, с согласия тех же хлопающих ушами западных держав, ввести войска на линию разделения сторон. А это уже не просто контроль над Азербайджаном и Арменией, который в значительной степени Москва давно имеет, но еще и над Грузией. Сразу же возникнет задача проложить коридор к российской базе Гюмри в Армении, а коридор этот лежит через территорию Грузии.

Если помните, еще недели две назад господин Карасик, заместитель министра иностранных дел РФ (Григорий Карасин), произнес зловещую фразу о том, что терпение России в отношении Грузии не безгранично. А в Грузии, между прочим, намечаются выборы в сентябре этого года, где вполне может проиграть так называемая Партия грузинской мечты во главе с московским олигархом Иванишвили, поставленным несколько лет назад смотрящим от Кремля.

Отвечая на классический вопрос: «кому это выгодно», я склонен полагать, что выгодно это только Путину, чтобы в который раз заявить о себе в качестве великого миротворца. Путину нужно все время торчать в телевизоре в качестве «решалы» глобальной политики». Чтобы он или вел войну, или ее прекращал, или же миротворил. Главное, что бы он все время сидел за столом большой политики, положив ноги на этот же стол.

Перестала картинка в Украине быть такой вдохновляющей — полезли в Сирию. Пришлось немного умерить аппетиты в Сирии — ничего, можно на Южном Кавказе покуролесить.

США уже выразили озабоченность в связи с обострением конфликта. И пока у них остается возможность выразить разве что еще более глубокую озабоченность, которую они обычно выражают по поводу событий в Украине. Одна из целей Путина держать Запад в состоянии постоянной озабоченности и напоминать, что без него любимого ведь вообще ни одна проблема мировой политики не может быть решена. Тем более, если она им и создается.