В последние дни, наряду с событиями в Донбассе, внимание украинской общественности приковано к делу председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

2 марта Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе.

Главу ведомства Романа Насирова отстранили от должности. Ем у были предъявлены обвинения по статье 364 Уголовного кодекса Украины: злоупотребление властью или служебным положением. Следствие считает, что своими действиями чиновник нанёс ущерб государству в размере 2 миллиардов гривен.

Процедура вручения официального подозрения состоялась в киевской больнице «Феофания», куда Насиров был доставлен с другим подозрением: на инфаркт. Адвокат чиновника заявил, что такая процедура незаконна, поскольку его подзащитный фактически пребывал в бессознательном состоянии.

Шумные отстранения от должности и аресты чиновников на Украине были обычным делом в 2014 году, сразу после «Евромайдана». Однако Насиров отношения к прежнему режиму не имеет. Он пришёл на свой пост уже при президентстве Петра Порошенко.

Кто такой Роман Насиров?

Как и многие люди во власти на Украине, Насиров — типичное дитя Советского Союза. Отец его, азербайджанец Микаил Насир оглу Насиров, переехал на Украину в 1976 году, женился на украинке, и в 1979 году у них родился сын, которого назвали Романом.

Роман Насиров окончил среднюю школу в Киеве, затем учился на юридическом факультете Киевского государственного университета и в Университете Восточного Лондона по специальности «финансовый и международный менеджмент». Долгое время работал в банковском секторе, затем в инвестиционной компании Concorde Capital — руководителем коммерческого управления по обороту ценных бумаг. В апреле 2013 года занял должность зампредседателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, где проработал один год. 26 октября 2014 года был избран депутатом в Верховную Раду от «Блока Петра Порошенко».

В Раде Насиров занимал пост главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики. В мае 2015 года он был назначен главой Государственной фискальной службы Украины.

«Газовое дело» и носилки в клетке

Насиров — чиновник, в лояльности которого Петру Порошенко до последнего времени не было никаких сомнений. Но сейчас глава ГФС Украины подозревается в том, что с мая 2015 по март 2016 года безосновательно способствовал рассрочке сумм по рентной плате за пользование недрами для трёх компаний в «газовой схеме» бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко на 2,019 миллиарда гривен.

Александр Онищенко — это украинский экс-парламентарий, который, покинув страну, стал публиковать компромат на Петра Порошенко, в частности, рассказывая о схемах «покупки» администрацией президента голосов в Верховной Раде. Связь с таким «перебежчиком» не сулит Насирову ничего хорошего. Тем более что и сам чиновник, если верить главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назару Холодницкому, был готов бежать из страны.

Надо сказать, что ситуация сложилась парадоксальная. После шумного отстранения и вручения подозрений в больнице суд, согласно закону, в течение 72 часов должен был принять решение об избрании меры пресечения чиновнику. Для этого Насирова доставили в Соломенский районный суд Киева. Журналисты могли наблюдать удивительную картину: в клетке, где обычно размещают подсудимых, стояли носилки с чиновником.

«Я сотрудничал со следствием»

72 часа, отведённые на принятие решения, истекали в 23:00 5 марта. Однако суд к этому моменту ничего не постановил. Заседание перенесли на 6 марта, а сотрудники Национального антикоррупционного бюро, находившиеся с Насировым, покинули здание суда, так как дольше держать чиновника они под стражей они не могли. Насиров получил возможность выйти на свободу, но остался в помещении суда. Дело в том, что входы блокировали активисты общественных организаций, требующие задержания Насирова.

Адвокат Насирова заявил, что чиновник добровольно останется в здании до вынесения решения по вопросу меры пресечения.

Сам Насиров дал интервью украинскому изданию LB.ua, в котором заявил, что не собирается покидать страну и намерен помогать следствию: «Касательно дела, которое будет рассматриваться: я больше всех других заинтересован, чтобы оно было рассмотрено по сути, и чтобы моя правота была бы доказана. С самого начала — с середины прошлого года, начиная с первого допроса — я лично сотрудничал со следствием вплоть до последних дней».

Внутренние войны и «внешний фактор»

Но кто ополчился на человека из команды Порошенко? Что стало причиной столь жёстких действий в отношении Насирова?

Украинская политика — это клубок хитросплетений и связей, который может дать сто очков вперёд легендарной «Санта-Барбаре». Здесь люди из враждебных лагерей могут оказаться родственниками или бизнес-партнёрами, а входящие в одну политическую команду — злейшими врагами.

Источники в правительстве и Администрации президента Украины утверждают, что Насиров находился в состоянии острого конфликта с министром финансов Украины Александром Данилюком. Глава Минфина — тоже «человек Порошенко», однако он более приближен к президенту.

В результате Данилюк в затянувшемся противостоянии стал брать верх.

Кроме того, в правительстве, включая Минфин, остаются сильными позиции выдвиженцев прежнего премьер-министра (Арсения Яценюка) и других политических сил. Падение Насирова — это повод для передела должностей и сфер влияния.

Присутствует в деле и «внешний фактор». Национальное антикоррупционное бюро Украины создавалось при активном участии специалистов из США. Американские официальные лица неоднократно выражали недовольство тем, что уровень коррупции на Украине при Петре Порошенко не снижается. До бесконечности смотреть за тем, как выделенные Украине средства бесследно растворяются, в Вашингтоне устали. Посему действия НАБУ в отношении Насирова вполне могут быть «показательной поркой», призванной вернуть в рамки проворовавшихся адептов «Революции достоинства».