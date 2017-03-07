Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ БМ-Банку (прежнее название Банк Москвы) в признании недействительной реорганизации ООО «КБФ АСТ» (входит в группу АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, экс-владельца Черкизовского рынка) в форме присоединения к ООО «АСТ Транс Маркет», сообщили РАПСИ в суде.

Тем самым апелляция отклонила жалобу БМ-Банка на решение первой инстанции. Арбитражный суд Москвы 13 декабря 2016 года отклонил соответствующее заявление кредитной организации.

В иске банк просил обязать ООО «АСТ Транс Маркет» вернуть имущество, полученное при реорганизации ООО «КБФ АСТ». О каком конкретно имуществе идет речь, в материалах дела не говорится, однако, согласно данным газеты «Коммерсантъ», компании принадлежит участок площадью 0,3 га на Никитском бульваре. Также «КБФ АСТ» владеет двухэтажным зданием на Ореховом бульваре у метро «Домодедовская» и банкетным залом «Сафиса» на Воробьевском шоссе.

В настоящее время в суде рассматривается заявление банка о признании ООО «КБФ АСТ» банкротом. Заявление было подано еще в ноябре 2015 года, но в ходе рассмотрения дела стало известно, что должник был присоединен к ООО «АСТ Транс Маркет» и ликвидирован. В связи с этим представитель «КБФ АСТ» заявил, что дело о банкротстве компании должно быть прекращено. На это представитель банка заявил на одном из заседаний, что решение о реорганизации было обжаловано. По информации юриста банка, ООО «АСТ Транс Маркет» также находится в стадии ликвидации.

Арбитраж Москвы 6 октября 2015 года по иску Банка Москвы взыскал с «КБФ АСТ» более 213 миллионов долларов задолженности по кредитному договору от 28 сентября 2012 года. Кредит был выдан ООО «Руслайн 2000», ответчик выступил поручителем по нему. Суд отклонил встречный иск «КБФ АСТ» о недействительности кредитного договора ввиду его кабальности. Девятый арбитражный апелляционный суд 21 декабря 2015 года оставил в силе решение первой инстанции.

Арбитражный суд Московской области 29 августа 2016 года по заявлению БМ-Банка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Исмаилова. Также суд включил в реестр кредиторов Исмаилова требование банка на сумму 17,3 миллиарда рублей.