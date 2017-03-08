Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере» в отношении гражданина Республики Азербайджан.

Тайшетским городским судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, 2 марта мужчина дал полицейскому взятку в размере 300 тысяч рублей, чтобы его и работников лесозаготовительного предприятия не привлекли к ответственности по выявленным нарушениям закона. После передачи денег он был задержан.

Расследование уголовного дела продолжается.