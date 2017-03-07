В Баку и на Абшеронском полуострове в среду ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен слабый туман.

Об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит — 3-5, днем — 9-14 градусов тепла, в Баку ночью — 3-5, днем — 11-13 градусов тепла. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Атмосферное давление — 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем — 55-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен слабый туман. В вечерние часы в некоторых горных районах возможен моросящий дождь. Ветер- восточный.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем — 13-18градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — 7-12 градусов тепла.