Азербайджанский государственный театр юного зрителя, являющийся членом международной организации ASSİTEJ (Международная ассоциация театров для детей и молодежи), отметит 20 марта Всемирный день театра для детей и молодежи, сообщили Trend в пресс-службе театра.

На протяжении уже нескольких лет ASSİTEJ реализует проект под девизом «Возьми ребенка в театр». В связи с этим коллектив Государственный театр юного зрителя ежегодно подготавливает специальный репертуар.

Так в связи с Всемирным днем театра для детей и молодежи в театре юного зрителя с 18 по 25 марта будут представлены следующие постановки — Tıq-tıq xanım («Тыг-тыг ханым»), Qoğalın nağılı («Колобок»), Uzuncorab Peppi («Пеппи-Длинный чулок»), Çirkin ördək balası («Гадкий утенок»), Aycan («Айджан»), Buratinonun macəraları («Приключения Буратино»),

Основная задача проекта — привлечь и познакомить детей, подростков и молодежь со всего мира с театральным искусством.