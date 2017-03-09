Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский заявил журналистам, что ЛДПР намерена направить встречный иск к Украине в Международный суд ООН с целью возмещения морального ущерба на 1 млрд рублей. Информацию распространяет «Российская газета».
Накануне Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге 16 января. Среди требований — запретить финансировать терроризм в Украине всем российским чиновникам, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу, депутата Госдумы Владимира Жириновского, депутатов Госдумы Сергея Миронова и Геннадия Зюганова.
— Там в числе лиц, которых они обвиняют, моя фамилия, — напомнил лидер ЛДПР, назвав «чудовищными и безумными» выдвигаемые обвинения украинской стороны.
— Когда с другой стороны мы оказываем помощь раненым — это оказывается финансированием террористической деятельности. Это в чистом виде безумство украинских дипломатов и правоведов, — подчеркнул он.
«Чудовищным» он назвал то, что «в понятие террориста входит то, что если русский хочет оставаться русским, он — террорист». «До этого Гитлер не дошел!» — возмущен депутат Госдумы.
Жириновский заверил, что ЛДПР добьется выплаты 1 млрд рублей: «У нас очень квалифицированные юристы».