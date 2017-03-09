Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский заявил журналистам, что ЛДПР намерена направить встречный иск к Украине в Международный суд ООН с целью возмещения морального ущерба на 1 млрд рублей. Информацию распространяет «Российская газета».

Накануне Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге 16 января. Среди требований — запретить финансировать терроризм в Украине всем российским чиновникам, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу, депутата Госдумы Владимира Жириновского, депутатов Госдумы Сергея Миронова и Геннадия Зюганова.

— Там в числе лиц, которых они обвиняют, моя фамилия, — напомнил лидер ЛДПР, назвав «чудовищными и безумными» выдвигаемые обвинения украинской стороны.

— Когда с другой стороны мы оказываем помощь раненым — это оказывается финансированием террористической деятельности. Это в чистом виде безумство украинских дипломатов и правоведов, — подчеркнул он.