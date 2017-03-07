Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой по превращению Кремля в музей. Для этого, по словам политика, резиденцию президента России необходимо перенести в другое удобное место.

Жириновский отметил, что идея станет частью его предвыборной кампании на президентских выборах 2018 года. Политик уверен, что территория Кремля должна быть полностью открыта для туристов, пишет агентство Nation News.

Отметим, что Владимир Жириновский будет участвовать в выборах уже в шестой раз. Это рекорд в масштабах Европы.