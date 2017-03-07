Пуски ракет КНДР — опасная тенденция, развитие их ракетных технологий создает новый виток напряженности в регионе, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Мы считаем, что это опасная тенденция, и развитие ракетных технологий КНДР может вызывать соответствующий виток напряженности в регионе», — заявил Мамедъяров, выступая в Дипломатической академии России.

Он отметил, что «это заставляет нервничать и Южную Корею, и Японию».

«Принимая очередную резолюцию СБ ООН, осуждающую испытания ракет со стороны КНДР, может быть, надо посмотреть на этот вопрос с другой стороны, может, надо принять какие-то более кардинальные меры. В любом случае, на руководство в Пхеньяне все эти оклики из Нью-Йорка не действуют, также санкции уже не действуют на них», — добавил министр.

КНДР провела 6 марта пуски четырех ракет, предположительно, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. Во вторник Пхеньян объявил об успешных ракетных учениях по нанесению ядерного удара по американским военным базам в Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.

Нынешние ракетные испытания в КНДР совпали с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений.