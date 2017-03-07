С 7 марта текущего года филиал №11 NIKOIL | Bank-a начнет работу в новом, более современном и удобном для клиентов помещении по адресу: г.Баку, Ясамальский район, квартал №547, проспект Строителей 3. Новое помещение располагает современным операционным залом, в котором клиенты будут обслуживаться по всему спектру банковских услуг высочайшего уровня. Обновленный филиал, будучи универсальным, продолжит оказывать услуги как частным лицам, так и корпоративным клиентам, к услугам которых расчетно-кассовые, кредитные, платежные, карточные, гарантийные, межбанковские, документарные и другие операции, осуществляемые в национальной и иностранной валютах.

NIKOIL | Bank универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981 Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil