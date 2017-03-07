Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.
Как сообщается на сайте главы государства, в письме говорится:
«Уважаемая Мехрибан Арифовна.
Поздравляю Вас с Международным женским днем.
Во все времена женщины были хранительницами домашнего очага, семейных ценностей и традиций, олицетворяли любовь и верность, душевное тепло и надежду.
Искренне желаю, чтобы в Вашей жизни было как можно больше светлых и радостных дней, и чтобы в делах и начинаниях Вам всегда сопутствовала удача.
Доброго здоровья, успехов, благополучия.
С уважением,
Владимир Путин
Президент Российской Федерации».