Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Как сообщается на сайте главы государства, в письме говорится:

«Уважаемая Мехрибан Арифовна.

Поздравляю Вас с Международным женским днем.

Во все времена женщины были хранительницами домашнего очага, семейных ценностей и традиций, олицетворяли любовь и верность, душевное тепло и надежду.

Искренне желаю, чтобы в Вашей жизни было как можно больше светлых и радостных дней, и чтобы в делах и начинаниях Вам всегда сопутствовала удача.

Доброго здоровья, успехов, благополучия.

С уважением,

Владимир Путин

Президент Российской Федерации».