В следующем месяце президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает АПА, об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая в Российской дипломатической академии.

Отвечая на вопрос об уровне отношений между Азербайджаном и Казахстаном, Э.Мамедъяров отметил, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне: «Наши отношения с Казахстаном на самом высоком уровне. Мы также тесно сотрудничаем в рамках международных организаций. Воспользовавшись случаем, хотел бы поздравить Казахстан со вступлением в непостоянные члены Совета безопасности ООН».