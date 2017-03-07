«Электронный отдел», созданный для обеспечения удобства клиентов, расположен в Ясамальском районе Баку, по адресу улица Абдуррахим бека Хагвердиева, 74А (выше Азербайджанского государственного университета культуры и искусства).

В «Электронном отделе», функционирующем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, клиенты могут воспользоваться банкоматами «Cash-in» и терминалами автоматического обмена валюты. В отделе можно проводить операции по внесению средств на карту (cash-in) и обналичиванию денежных средств. Операция «Cash-in» позволяет загрузить на карту максимум 50 банкнот за один раз.

В терминалах автоматического обмена валюты принимается валюта в манатах и долларах, а в обмен на это можно получить банкноты в манатной и долларовой валюте. По вышеуказанному адресу также установлены платежные терминалы. Посредством платежных терминалов можно осуществлять платежи по кредитам и коммунальным услугам.

Отметим, что и в дальнейшем, в центре города будут открываться и сдаваться в эксплуатацию такого рода отделения, которые будут функционировать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.banksilkway.az, в справочном центре, позвонив по номеру (012) 931, или на официальной странице Банка в Facebook. www.fb.com/swbankmiles