«Урегулирование нагорно-карабахского конфликта является основным приоритетом внешней политики Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом во время выступления в Дипломатической академии МИД России заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По словам министра, неурегулированость конфликта является основным препятствием развитию региона: «Уже около 30 лет Азербайджан и Армения находятся лицом к лицу с этой проблемой. Вчера мы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым детально обсудили пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Это обсуждаем во время своих встреч не только мы – министры, но и главы государств Азербайджана и России».

Глава МИД Азербайджана отметил, что для урегулирования конфликта Армения должна продемонстрировать политическую волю: «Те, кто занимается урегулированием этого конфликта хорошо знают в чем заключается основная проблема. Для урегулирования конфликта в первую очередь Армения должна вывести свои войска с оккупированных территорий, должна быть обеспечена безопасность региона.

Затем азербайджанские вынужденные переселенцы должны вернуться на свои родные земли. Следует восстановить коммуникации, железнодорожную линию. Все это будет способствовать экономическому развитию региона. Потом нужно будет рассмотреть вопрос, связанный со статусом Нагорного Карабаха. В ходе вчерашней встречи с Лавровым мы также обсудили эти вопросы. Хочу еще раз отметить, что главный вопрос – это возвращение армянских военнослужащих в свои казармы. Все эти вопросы будут решены последовательно».

Коснувшись напряженности на линии соприкосновения войск, глава МИД Азербайджана сказал, что азербайджанская сторона согласна на проведение мониторинга по расследованию инцидентов на линии соприкосновения войск: «Говорят, давайте проведем мониторинг по расследованию инцидентов на линии соприкосновения войск. На что мы даем согласие. Однако это должно быть составной частью большого плана. Пусть армянские войска покинут оккупированные земли, потом приступим к этому. Пока армянские вооруженные подразделения присутствуют на этих землях, инциденты будут продолжаться».

По словам главы МИД Азербайджана, армянская сторона не идет на переговоры: «Мы предложили продолжить субстантивные переговоры, однако армянская сторона не пошла на это.

2 апреля в Армении пройдут парламентские выборы. Мы также предлагали продолжить переговоры после этой даты» — заявил Мамедъяров.