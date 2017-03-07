«При определении экзаменационных цен в первую очередь подсчитаны расходы Государственного экзаменационного центра на каждого кандидата и средства, выделенные до сих пор из бюджета на экзамены».

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в экзаменационных ценах отразились также технологические, технические изменения, предстоящие мероприятия для повышения качества экзаменов: «Выпускники этого года, то есть впервые обратившиеся лица, а также не сдававшие до сих экзамен выпускники прежних лет будут участвовать на экзамене за государственный счет.

Тарифы должны были быть установлены, так как мы являемся созданным государством публичным юридическим лицом, однако не финансируемся государством».

По словам председателя, согласно правилам этого года, абитуриенты могут сдавать экзамен во второй раз: «Однако никто их не заставляет участвовать на экзамене во второй раз. На экзамен нужно идти подготовленными. Для подготовленных абитуриентов не нужна вторая попытка».

М.Аббасзаде отметила, что в прошлом году в вузы документы подали 88 000 человек: «И в этом году ожидается аналогичная статистика. Около 70 000 абитуриентов из них будут сдавать экзамен впервые, то есть основные участники сдадут экзамен бесплатно, за государственный счет».

Председатель ГЭЦ также заявила, что установленные Тарифным советом цены на вступительные экзамены касаются этого года».

По ее словам, в Тарифном совете принято решение о том, что в случае каких-либо изменений цены будут пересмотрены: «То есть, на повышение цен могут повлиять либо сложность экзамена, либо изменения каких-то цен».

М.Аббасзаде отметила, что регулирование цен – постоянный процесс: «Тарифный совет будет следить за этим».

Председатель также сказала, что некоторые лица превращают вступительные экзамены в игрушку: «Есть люди, которые ежегодно записываются на экзамен и не участвуют в нем. Иногда они приходят на экзамен, а иногда нет. Есть и те, кто смотрит на экзамен как на развлечение, относятся к нему безответственно. Надеемся, что принятые решения устранят безответственность».

По ее словам, на данный момент результаты сдаваемого абитуриентами экзамена по азербайджанскому языку используются два года: «Вступительные экзамены этого и следующего годов пока будут продолжены в одном порядке. Однако за два года, когда обучающиеся по куррикулуму дети дойдут до 11 класса, мы постараемся разработать новые модели. Согласно новым моделям, результаты одного экзамена будут использованы два года. А в следующем году мы применим это уже на уровне магистратуры. Из-за принятия новых решений, мы можем приступить к работам по использованию результатов одного экзамена два года. В случае использования результатов экзамена на протяжении двух лет, цены для абитуриентов будут выглядеть не столь высокими».

Председатель напомнила, что в этом году для создания в Государственном экзаменационном центре легитимной юридической атмосферы был принят ряд решений: «Из-за того, что решения не принимались, мы не смогли продолжить деятельность в декабре, январе и феврале. А теперь ждем некоторых решений в связи с госслужбой, чтобы приступить к полной деятельности».