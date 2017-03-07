Западные неправительственные организации, в частности, Amnesty International, финансируются из бюджета США и Великобритании, говорить об их непредвзятости — лицемерие, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, передает РИА Новости.

«Если посмотреть внимательно на неправительственные организации, то весь бюджет у них фактически правительственный», — сказал Мамедъяров на встрече с заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым.

Глава МИД отметил, что финансирование американских НПО утверждаются Конгрессом, а «Amnesty International — часть бюджета Форин офиса Великобритании».

«Это все сходит с рук, когда говорят: нет, они — неправительственные организации, это абсолютное лицемерие, будем называть все своими именами, что это их опроски, и они поэтому не могут восприниматься всерьез».