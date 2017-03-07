Железнодорожный мост на улице Мехти Мехтизаде в Баку закрыт по причине ремонта, сообщили Trend в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», комментируя распространившуюся информацию о том, что на мосту якобы обрушился подъемный кран.

В сообщении отмечается, что некоторое время назад мост оказался в аварийном состоянии в результате того, что в него врезалась бетономешалка. В связи с этим ЗАО «Азербайджанские железные дороги» закрыл мост на ремонт.

«Сегодня с утра на мосту начались ремонтные работы. В связи с ремонтом на данной улице также временно приостановлено движение транспорта. Информация о том, что на мосту упал кран, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.