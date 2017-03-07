Россия и Азербайджан обменяются в этом году рядом официальных визитов, в том числе на высшем уровне, сообщил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Мы думаем, что будет визит на уровне председателя правительства (РФ Дмитрия Медведева в Баку )», — сказал Э.Мамедъяров на встрече с зампредом Совета Федерации Ильясом Умахановым во вторник.»Ожидается, скорее всего, и визит нашего президента (Ильхама Алиева ) в Москву», — отметил он.

Как передает Интерфакс, министр отметил, что вопрос об организации визита И.Алиева в Москву обсуждался в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник, но точные сроки пока не известны.

«Мы сейчас обговаривали сроки с Сергеем Викторовичем в соответствии с графиком двух президентов, но дату заранее я сказать не могу», — сказал Э.Мамедъяров.