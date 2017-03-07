Мехрибан Алиева осуществляет многогранную деятельность, одним из направлений которой является ее работа в качестве депутата Милли Меджлиса. Мехрибан Алиева всегда придавала значение развитию культуры парламента, принимала участие в развитии законодательной базы, выступала с рядом законодательных инициатив, сказал на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса спикер парламента Огтай Асадов.

Как передает Тренд, Огтай Асадов напомнил, что Мехрибан Алиева инициатор четырех Актов об амнистии, благодаря которым десятки тысяч людей оказались на свободе. «Мехрибан Алиева вносит важный вклад и в развитие международных связей парламента, достойно представляет азербайджанский народ на международной арене, доносит до мирового сообщества правду об азербайджанском народе. Наряду с этой деятельностью всем известна и широкая общественная и благотворительная деятельность Мехрибан Алиевой. Попавшие в затруднительное положение люди, обращаются к Мехрибан Алиевой. Назначение Мехрибан Алиевой Первым вице-президентом внесет новое дыхание в общественно-политическую жизнь Азербайджана. За это решение от имени Милли Меджлиса выражаю благодарность Президенту Азербайджана. От имени парламента поздравляю Мехрибан Алиеву, и желаю успехов в этой трудной и почетной деятельности», — отметил Огтай Асадов.