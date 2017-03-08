С праздником, дорогие женщины!

О том, что 8 марта ежегодно отмечают букетно-конфетный Международный женский день, без запинки расскажет даже дошкольник, но далеко не каждый взрослый знаком с необычной историей этого любимого всеми праздника. Как же зародилась традиция поздравлять прекрасную половину человечества, и что именно послужило поводом для появления в календаре этого замечательного весеннего праздника?

Исторические корни веселого и наполненного цветами и подарками праздника имеют феминистический и политический аромат. Впервые день 8 марта фигурирует в событиях далекого 1901 года. В тот день американские домохозяйки заполнили улицы Чикаго с перевернутыми вверх дном кастрюлями и тазами. Таким оригинальным способом они хотели привлечь к себе внимание общества и властей. Участницы шествия требовали уравнения политических прав, уважения к себе, возможности работать на производстве и служить в армии рядом с мужчинами. Через семь лет феминистки повторили свои требования, но уже в государственном масштабе. После чего в США был провозглашен Национальный женский день.

Родительницей Международного женского дня считается Клара Цеткин — немецкая коммунистка, женщина-реформатор, внесшая огромный вклад в отстаивание женских прав. Именно она, будучи лидером женской группы социал-демократической партии Германии, в непростом для коммунистов 1910 году на Международной женской конференции вынесла предложение учредить День солидарности трудящихся женщин всего мира.

Клара Цеткин считала, что ежегодный праздник, отмечаемый в один день, сплотит женщин различных стран в борьбе за равные права. Главным предназначением нового праздника была борьба за свободу и равноправие работниц женского пола. Эта инициатива получила отклик в виде прокатившейся по Европе волны митингов. Первые женские праздники в различных странах отмечались в разные даты марта. И только в 1914 году свой праздник труженицы мира отметили 8 марта.

В 1957 году 8 Марта за свои права вышли бороться работницы швейных предприятий Нью-Йорка. Они активно требовали улучшений условий труда, сокращения нечеловеческого 16-часового рабочего дня и повышения мизерной по сравнению с мужчинами заработной платы. В результате этого мероприятия появился женский профсоюз, который в дальнейшем продолжил свою деятельность.

ООН приняла празднование Международного Женского дня в 1975 году, этот год также был объявлен международным годом женщин, а последующие десять лет, с 1976 по 1985 год, провозгласили Международным десятилетием женщин. В 1977 году была выпущена резолюция, согласно которой День борьбы за права женщин был приурочен к 8 марта.

Отмечается женский день и в странах СНГ: в Азербайджане, России, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине как Международный женский день; в Белоруссии и Узбекистане как День матери. Празднуют этот день также в Анголе, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Камбодже, Китае, Конго, Лаосе, Македонии, Монголии, Непале, Северной Корее и Уганде.

Minval.az желает всем представительницам прекрасного пола крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и побольше счастливых моментов в жизни!