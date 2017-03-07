Американский писатель Стивенг Кинг, известный как«король ужасов», сочинил историю про нынешнего и предыдущего президентов США Дональда Трампа и Барака Обаму.

В своем Twitter Трамп возмутился якобы имевшим место прослушиванием его телефонов в ходе избирательной кампании, сообщает ВВС.

«Как низко пал президент Обама, пошедший на прослушку моих телефонов во время самого священного процесса выборов. Это же Никсон и „Уотергейт“. Плохой (или больной) парень!», — написал президент.

Сообщение вдохновило писателя.

«Обама не только подслушивал телефоны Трампа, он украл клубничное мороженое из его шкафчика», — дополнил он подозрения лидера США в своем Twitter.

«Обама прослушивал Трампа лично! Он пришел в комбинезоне электрика. Мишель стояла на страже, пока О. врезался в линию. Отчаянно!», — заинтиговал читателей Кинг.

«Трамп должен знать: Обама никогда не покидал Белый дом! Он в шкафу! У него ножницы!» — остановился писатель на кульминации истории.