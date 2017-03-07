До начала заседания Евразийского межправительственного совета в Бишкеке президент Киргизии Алмазбек Атамбаев принял премьер-министра Армении Карена Карапетяна и руководителей правительств других стран-членов ЕАЭС.

Как передают армянские СМИ, приветствуя участников заседания Евразийского межправсовета в Бишкеке, президент Киргизии отметил, что он является эффективной площадкой для развития диалога, углубления интеграции и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, между странами-членами ЕАЭС. Атамбаев заверил, что в рамках председательства в органах ЕАЭС в 2017 году Киргизия приложит максимальные усилия для регистрации прогресса по указанным направлениям.

В свою очередь, Карен Карапетян от имени правительственной делегации Армении поблагодарил президента Киргизии за теплый прием и организацию заседания Евразийского межправительственного совета на высоком уровне. По словам премьер-министра Армении, этим заседанием стартуют мероприятия, запланированные в рамках председательства Киргизии в ЕАЭС, которые посодействуют дальнейшему углублению евразийских интеграционных процессов.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов повестки ЕАЭС.