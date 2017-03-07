В США туристам предлагают новую услугу – наблюдение рассвета на высоте 30 км, что можно считать аналогом космического туризма, сообщает ВВС.

Отмечается, что туристы будут подниматься в стратосферу, находясь внутри герметичной камеры, подцепленной к воздушному шару. Первые пробные полеты уже прошли в штате Нью-Мексико. Разработчики необычной услуги утверждают, что такой полет будет намного приятнее, чем полеты на ракетах.

Главным преимуществом такого полета будет возможность без спешки и перегрузок осмотреть Землю, почти с космической высоты, а потом мягко спуститься на поверхность. Сейчас за двухчасовой полет в такой камере придется заплатить 75 тысяч долларов.

Подчеркивается, что аппарат не будет стоять на месте, а его движениями можно управлять и двигаться, куда пожелают туристы.

Как сообщал «Обозреватель», SpaceX анонсировала полет первых туристов вокруг Луны уже в следующем году.