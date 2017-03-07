Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выступила на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает АПА, первый вице-президент отчиталась о результатах своей деятельности в качестве депутата парламента.

М.Алиева отметила, что в связи с назначением на новую должность в соответствии с распоряжением, подписанным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 21 февраля 2017 года, сложила с себя полномочия депутата Милли Меджлиса Азербайджана: «В эти годы для меня было большой честью быть депутатом. В формировании страны как авторитетного государства за годы независимости велика роль и депутатского корпуса Милли Меджлиса.

Правовую основу проводимых в Азербайджане реформ составляют подготовленные совместными усилиями депутатов законопроекты. Дорогие коллеги, за время своей деятельности в качестве депутата я всегда была свидетелем рабочей обстановки в парламенте. В создании такой обстановки большая заслуга принадлежит председателю Милли Меджлиса Огтаю Асадову».