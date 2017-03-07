Подготовлена петиция для признания Государственной думой России Ходжалинского геноцида.

Петицию подготовил российский ученый, историк Олег Кузнецов, неоднократно разоблачавший фальсификации армянами истории, являющийся автором многочисленных исследований в связи с армянскими мифами.

О.Кузнецов отметил, что петиция будет направлена в Госдуму и Совет Федерации России.

В петиции отмечено, что приказ о совершении Ходжалинского геноцида отдал лично ныне действующий президент Республики Армения Серж Саркисян, который в то время был «председателем комитета сил самообороны», начальником штаба всех незаконных вооруженных формирований армянских сепаратистов Нагорного Карабаха.

В документе также отмечается, что парламенты Мексики, Турции, Колумбии, Гватемалы, Перу, Иордании, Гондураса, Джибути признали преступление транснационального армянского терроризма в Ходжалы геноцидом азербайджанского народа: «Парламенты Пакистана, Судана, Израиля, Чехии, а также Парламентская ассамблея Организации исламская конференция — преступлением против человечества. Призываем депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации последовать примеру своих зарубежных коллег и признать преступления армянских террористов в азербайджанском городе Ходжалы 25-26 февраля 1992 года преступлением геноцида (преступлением против человечества)».

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