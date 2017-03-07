Главы Генштабов ВС России, Турции и США Валерий Герасимов, Хулуси Аккар и Джозеф Данфорд принимают участие в трёхсторонней встрече в турецком городе Анталья.

«Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России генерал армии Валерий Герасимов, начальник генерального штаба вооружённых сил Турции Х.Аккар (принимающая сторона) и председатель комитета начальников штабов ВС США армейский генерал Джозеф Данфорд принимают участие в трёхсторонней встрече в городе Анталья (Турция)».

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении Минобороны России.

На мероприятии запланировано обсуждение вопросов по безопасности в Сирии и Ираке.