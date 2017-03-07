Сегодня в мусульманском мире, где женщины борются за гендерное равенство и право на принятие решений, Азербайджан, где Первым вице-президентом страны назначена Мехрибан Алиева, сделал исторический рывок вперед, пишет генеральный директор американской компании Caspian Group Holdings Роб Собхани в статье, опубликованной в газете The Washington Times, передает Тренд.

«Почему это назначение имеет для США огромное значение, и почему Вашингтон должен аплодировать и всемерно поддерживать Мехрибан Алиеву? Если мы хотим успешно решить проблему исламского экстремизма, то должны найти и поддержать позитивные и возвышенные альтернативы. Успех госпожи Алиевой может стать примером для подражания для всего мусульманского мира. К счастью, у этой мудрой восточной женщины свои составляющие успеха», — пишет Собхани.

Во многих отношениях «Мехрибан ханум», как ее ласково называют ее соотечественники, олицетворяет основные ценности своей нации — те ценности, которые американцы поддерживали на протяжении всей истории, говорится в статье.

Во-первых, Мехрибан Алиева представляет фундаментальные ценности религиозной терпимости, которые находятся в ДНК этой мусульманской страны, пишет автор.

«Члены христианской, еврейской, мусульманской и бахайской конфессий живут бок о бок в мире и согласии в Азербайджане. К примеру, когда еврейская община решила построить новую синагогу в Баку, столице Азербайджана, Мехрибан Алиева оказала ей полную поддержку», — пишет Собхани.

Неудивительно, что в вопросе межрелигиозного диалога, к примеру, на встречах с Папой Римским в Ватикане именно Мехрибан Алиева представляла свою страну, говорится в статье.

Мехрибан ханум считает, что благочестие мусульманина проявляется именно в делах, а не в нетерпимости к членам других конфессий, пишет автор.

Вторая черта личности Мехрибан ханум отражает еще одну главную ценность всей нации: а именно, быть внимательным по отношению к нуждающимся, говорится в статье.

«Будучи основателем и главой Фонда Гейдара Алиева, Мехрибан Алиева инициировала многочисленные благотворительные проекты по всему миру. Например, сразу после землетрясения в Пакистане в 2008 году она мобилизовала ресурсы Фонда Гейдара Алиева на восстановление школы в одном из самых отдаленных регионов страны», — пишет Собхани.

Доброе сердце госпожи Мехрибан Алиевой, ее благотворительные акции коснулись и тех, кто находится в Вашингтоне, округ Колумбия. К примеру, школа Longview в округе Монтгомери, которая обслуживает детей с ограниченными возможностями, является получателем пожертвований Фонда, говорится в статье.

Благодаря Мехрибан ханум, городская молодежь из Вашингтона, округ Колумбия, имеет стипендии для стажировки в течение их последнего года обучения, что стало результатом партнерства между Фондом Гейдара Алиева и Urban Alliance, говорится в статье.

«Филантропия Мехрибан ханум буквально помогла спасти жизни детей с угрожающими жизни сердечными заболеваниями. Через организацию «Спасите детское сердце» азербайджанские дети были доставлены в Израиль для спасительных операций на сердце. Кстати, там, где многие узколобые мусульманские лидеры отказываются иметь дело с Израилем, эта женщина протянула руку дружбы, сотрудничества и благотворительности Израилю», — говорится в статье.

Поэтому не должно быть сюрпризом то, что госпожа Алиева была удостоена престижной французской медали за неустанные усилия в интересах нуждающихся, пишет Собхани.

Третий фактор, который делает Мехрибан Алиеву прекрасным лидером, связан с любовью к природе, пишет автор.

Для нее и всей нации первостепенное значение имеют окружающая среда и сохранение того, что азербайджанцы считают Божьим благословением, пишет автор.

Мехрибан ханум стала сторонником посадки деревьев не только для борьбы с изменением климата, но и для сохранения отношений между человеком и природой, пишет автор.

«Подавление прав женщин продолжается во многих частях Ближнего Востока. Наконец, один из сильнейших союзников Америки в регионе предпринял смелый шаг для решения этой проблемы. Соединенные Штаты должны аплодировать и всемерно поддерживать назначение Мехрибан Алиевой Первым вице-президентом Азербайджана», — пишет Собхани.