Президент Армении Серж Саргсян 7 марта с официальным визитом отправился во Французскую Республику.

Как сообщает news.am, в рамках визита президент Республики встретится с высшим руководством Франции: президентом Франсуа Олландом, председателем Сената Жераром Ларше, председателем Национального Собрания Клодом Бартолони, мэром Парижа Анн Идальго, а также с генеральным секретарём международной организации Франкофонии Микаэль Жан.

По итогам армяно-французских переговоров на высшем уровне будет подписан ряд документов, направленных на укрепление двусторонних отношений и углубление взаимодействия. В Париже намечены встречи Саргсяна с деловыми кругами Франции, Представителями армянских общин Европы.

Саргсян посетит также Лион, встретится с мэром Лиона Жераром Коломби.