Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 119 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Барекамаван Ноемберянского района, Вазашен, Беркабер Иджеванского района, Чинари и на безымянных высотах Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Бала Джафарли, Гызылхаджылы Газахского района, в селах Агбулаг, Коханеби и на безымянных высотах Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Сарыджалы, Джевахирли, Мерзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Сейидахмедли, Ашагы Вейселли и Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.