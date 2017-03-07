Власти Малайзии запретили гражданам КНДР покидать страну; это стало ответной мерой на аналогичные действия Пхеньяна, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заместителя премьер-министра страны.

По данным Channel News Asia, ограничения коснутся и северокорейских дипломатов, которые работают в столице Малайзии.

«Малайзия запрещает официальным лицам и сотрудникам посольства КНДР покидать страну», — говорится в сообщении телеканала, который ссылается на вице-премьера.

Ранее Пхеньян запретил гражданам Малайзии покидать Северную Корею. По данным СМИ, сейчас в КНДР находятся девять человек, которые не могут выехать на родину.

Отношения двух стран резко испортились после того, как 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура было совершено нападение на гражданина КНДР, в котором власти Южной Кореи признали Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, и обвинили Пхеньян в его убийстве. Власти Малайзии подозревают в причастности к этому нескольких граждан КНДР, выдав ордер на задержание одного дипломата и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo.