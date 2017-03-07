Гражданин Мехман Гусейнов арестован за совершенное преступление и смешно связывать арест с его деятельностью, сказал Trend в понедельник член правления Совета прессы, главный редактор газеты «Ики сахиль» Вугар Рагимзаде.

По его словам, в Азербайджане нет людей, которые были бы арестованы из-за своей политической или общественной деятельности:

«Азербайджан управляется государственными законами. Здесь никого не задерживают просто так, если человек не совершил преступление. Некоторые международные и местные организации спекулируют термином «политический заключенный». Хотят назвать политзаключенными людей, которые задержаны на основе конкретных фактов. Это неприемлемо. Закон одинаков для каждого гражданина, никто не может действовать вне этих законов. Ты можешь осуществлять деятельность как журналист, но у тебя не может быть больше прав, чем у других граждан. Перед законом все равны. Если кто-то совершит преступление, естественно он ответит перед законом. И эти организации должны раз и навсегда понять, что в Азербайджане нет политзаключенных. Он был арестован на основании конкретного обвинения и в ходе судебного расследования полностью подтвердилось наличие в его действиях состава преступления».