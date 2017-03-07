США приступили к размещению противоракетных систем THAAD в Южной Корее.

Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап, компоненты батарей THAAD доставлены во вторник на военную базу в Осане стратегическим военно-транспортным самолетом C-17.

Министерство обороны Южной Кореи, как отмечает агентство, подтвердило, что размещение системы THAAD намечено в уезде Сонджу на месте бывшего поля для гольфа корпорации Lotte. Через 1-2 месяца работы по развертыванию этой новейшей системы ПРО будет завершено.

Ранее сообщалось, что размещение THAAD было намечено на июнь-июль этого года. Однако США и Южная Корея видимо ускорили этот процесс на фоне ракетных испытаний в КНДР.

Договоренность о развертывании системы THAAD в Южной Корее была достигнута в июле 2016 года Вашингтоном и Сеулом под предлогом угроз со стороны северокорейских ракет.

Как ранее сообщало агентство Рёнхап, батарея THAAD в Южной Корее будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет перехватчиков, хотя официальных данных пока опубликовано не было. Батарея также будет оснащена противоракетным радаром TPY-2 TM.

По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия противоракет THAAD не превышает 200 километров. Вместе с тем планы их размещения в Южной Корее вызвали протест России и Китая.