Международные вызовы и карабахское урегулирование обсудили на встрече в Ереване президент Армении Серж Саргсян и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, стороны отметили, что основанные на крепкой дружбе армянского и российского народов межгосударственные стратегические союзнические отношения динамично развиваются, расширяется повестка сотрудничества, чему способствуют визиты на высоком уровне.

С.Саргсян и Н.Патрушев указали на важность сотрудничества в сфере безопасности.

Президент Армении выразил надежду, что визит Н.Патрушева придаст новый импульс как сотрудничеству с Советом нацбезопасности Армении, так и углублению и расширению межгосударственных отношений в сфере безопасности.

На встрече стороны обсудили международные вызовы и проблемы, региональные развития, процесс карабахского урегулирования.