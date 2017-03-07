Европейский союз находится в сложной и очень беспокоящей стадии развития, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в понедельник на совместной конференции в Версале с лидерами Франции, Испании и Италии, передает РИА Новости.

«Хорошо, что мы, Германия, Франция, Италия и Испания, тут обмениваемся мнениями, вспоминаем об успехах, но с другой стороны, принимаем к сведению, что мы находимся в сложной и очень беспокоящей стадии, и Рим должен стать исходным пунктом для подъема, оптимизма и для энергии выполнить то, в чем мы обязались», — заявила Меркель.

Лидеры ФРГ, Франции, Италии и Испании обсуждают 6 марта в Версале подготовку к юбилейному саммиту ЕС в Риме, который будет посвящен 60-летию подписания Римского договора. Во встрече участвуют, помимо Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Италии Паоло Джентилони и премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Юбилейный саммит ЕС состоится 25 марта в столице Италии. Он приурочен к 60-летию подписания Римского договора, положившего начало процессу европейской интеграции.