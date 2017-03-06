Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил азербайджанских женщин с Международным женским днем 8 марта.

«Уважаемые женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем, желаю вам здоровья, счастья и успехов в дальнейшей деятельности.

Положение, которое азербайджанская женщина исторически занимала в обществе, имеет исключительное значение как главный фактор, открывающий путь к важным достижениям во всех сферах нашей жизни, и обеспечивающий наше развитие. В первые десятилетия минувшего столетия наши женщины, получившие право избирать и быть избранными гораздо раньше женщин многих передовых стран мира, добились многочисленных успехов благодаря насыщенной общественно-политической деятельности. В связи с объявлением нынешнего года в нашей республике «Годом исламской солидарности» следует особо отметить, что среди женщин на мусульманском Востоке именно они были начинателями в различных направлениях культуры, искусства, науки и образования. Отрадно, что наши молодые женщины, и сегодня соблюдая принцип духовной преемственности поколений, стали достойными продолжателями своих предшественниц, несущих просветительские идеи в общество.

Азербайджанская женщина, которой принадлежат неоценимые заслуги в формировании нашего многовекового культурного наследия, подарила миру выдающихся литераторов, создавших жемчужины сокровищницы общечеловеческой культуры, исторических личностей, известных деятелей науки и искусства. С ее именем непосредственно связаны сохранение и развитие даже в самые сложные периоды прошлого наших духовно-нравственных богатств и культурно-исторических ценностей, являющихся выражением нашего национального бытия.

Понятие матери тысячелетиями олицетворяло в мышлении нашего народа отчий край, родную землю и язык. Наши матери и сегодня с честью справляются с возложенной на них обязанностью воспитания достойных сыновей, преданных идеологии азербайджанства. Сегодня выросло поколение, чья душа переполнена безграничной любовью к нашей стране, которое, считая Родину священной, как мать, готово защищать каждую пядь нашей земли, поколение, являющееся ровесником нашей независимости. Это – самый большой вклад азербайджанской женщины в нашу современную государственность.

Верю, что своей высокой нравственностью и желанием созидать вы и впредь будете вносить новые оттенки в жизнь нашего общества и впишете яркие страницы в летопись независимости нашей постоянно обновляющейся страны» — говорится в поздравлении главы государства.