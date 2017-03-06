На взгляд представителя партии «Свободные демократы» Степана Сафаряна, который он озвучил в ходе предвыборных дебатов, политика Еревана в отношении соседей должна строиться на основе взаимной выгоды и равенства.

«В первую очередь, это касается России», — отметил он. Что касается Турции, то необходимо поощрять контакты между общественностью двух стран. «Нормализация отношений между Анкарой и Ереваном, безусловно, должна состояться без предусловий», — сказал он.

По его словам, Иран – это военно-стратегический партнер Армении, которого можно использовать для внесения раскола в тандем Турции и Азербайджана.