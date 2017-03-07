Выход Армении из ЕАЭС – один из приоритетов партии «Свободные демократы». Об этом, как пишет News.am, в ходе предвыборных дебатов заявил 6 марта занимающий 3 строчку в общегосударственной части пропорционального списка кандидатов в депутаты партии «Свободные демократы» Степан Сафарян.

По его словам, если какая-либо политическая сила не ставит перед собой подобной задачи, то должна понимать, что в этом случае ни о какой инициативной внешней политике речи быть не может. «Ни о безопасности, ни о решении карабахского конфликта, ни об экономическом развитии, нельзя говорить, пока Армения остается в составе ЕАЭС», — отметил Сафарян. Из-за членства в ЕАЭС Армения не может покупать газ из Ирана, страдает также сотрудничество с Грузией. «Нам говорили, что если мы не войдем в состав ЕАЭС, то будет война. И что мы получили в результате. В ЕАЭС нам говорят, станьте слугами, и вы ничего не получите. В Европе говорят — сделайте больше и получите больше», — отметил Сафарян, добавив, что партия также является сторонницей членства Армении в ЕС и интеграции в НАТО. По его словам, выход Армении из ЕАЭС не имеет альтернативы, только так стране можно вернуть суверенитет.