Голливудская актриса Анджелина Джоли познакомила детей с новым бойфрендом. Об этом, согласно информации «Корреспондента», пишет таблоид National Enquirer, ссылаясь на свои источники.

Впервые Джоли с «симпатичным незнакомцем» заметили в Камбодже, где актриса представляла свой новый фильм.

На фотографиях, опубликованных СМИ, Анджелина Джоли и ее спутник выходят из отеля, в котором проживала звезда, и зашли в магазин.

Другие СМИ пишут, что вероятнее всего это телохранитель актрисы. При это отмечают, что «это не значит, что Джоли не может закрутить роман».

Стоит отметить, что месяц назад пресса сообщила о другом возможном романе Джоли — с Джаредом Лето. Пару якобы видели на «секретном» ужине в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.