Тарифный Совет определил тарифы для участия во вступительных экзаменах.

По сообщению АПА, стоимость тестовых экзаменов в средние и специальные учебные заведения установлен в размере 20 манат, высшие учебные заведения (по степени бакалавра) – 40 манат.

Стоимость тестовых экзаменов при поступлении в магистратуры высших учебных заведений, а также в магистратуру НАНА определен на первом этапе в размере 50 манат, на втором этапе – 60 манат, при поступлении в резидентуру по медицинским специальностям на первом этапе 60 манат, на втором этапе – 100 манат, на специальности, требующие особых способностей – 30 манат, тестовые экзамены по Азербайджанскому языку для русского сектора — 10 манат.